حكيمي يجدّد عقده مع سان جيرمان إلى 2029



باريس (أ ف ب)



مدّد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا لكرة القدم حتى عام 2029، حسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من الملف، مؤكداً المعلومات الواردة من صحيفة ليكيب.

وفي حين ينتهي عقد الدولي المغربي المنضم إلى فريق العاصمة الفرنسية في قبل ثلاثة أعوام، في 2026، فإنّ المفاوضات حول التمديد كانت تسير في الاتجاه الصحيح منذ أشهر عدّة، حسب ما أفاد المصدر لوكالة فرانس برس.

ومنذ رحيل صديقه المقرّب مبابي خلال الصيف الماضي، بات حكيمي من بين الركائز الأساسية لسان جيرمان وأصبح القائد الثاني للفريق منذ مطلع الموسم الحالي.

ويُعد اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً أحد أكثر اللاعبين استخداماً من قبل المدرب الإسباني لويس إنريكي منذ بداية الموسم، حيث خاض تسع مباريات في الدوري الفرنسي (هدف واحد) وأربع في دوري أبطال أوروبا (هدف واحد).

كما يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في العالم، وهو أيضاً أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وقال إنريكي في بداية هذا الشهر «صحيح أنه من بين جميع اللاعبين الذين التقيت بهم، لم أر قط ظهيراً أفضل منه، لكن لديه مجال للتطوّر، وإمكانات هائلة».

وتابع «إنه يسير على هذا الطريق، إنه يكتشف نفسه لاعباً ورجلاً، على الرغم من صغر سنه، إلا أنه يتمتع بخبرة كبيرة ونريده أن يكون لاعباً مرجعياً داخل وخارج الملعب».