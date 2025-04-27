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الرياضة

الهلال يدخل تاريخ آسيا بـ «السباعية المدوية» في «الأدوار الإقصائية»

الهلال يدخل تاريخ آسيا بـ «السباعية المدوية» في «الأدوار الإقصائية»
27 ابريل 2025 12:22

 
سلطان آل علي (دبي)

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سجّل الهلال السعودي إنجازاً تاريخياً جديداً في البطولات القارية، بعدما حقق فوزاً كاسحاً على جوانجو الكوري الجنوبي 7-0، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025، وهذا الانتصار لم يكن مجرد عبور إلى نصف النهائي، بل دخل سجلات البطولة في أكبر فوز في تاريخ الأدوار الإقصائية إلى ربع النهائي منذ انطلاق البطولة.
بهذا الفوز التاريخي، تخطى الهلال الرقم السابق الذي كان مُسجلاً باسم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، والذي فاز على الشباب السعودي 6-0 في «نسخة 2006»، كما تجاوز الهلال أيضاً الفوز الساحق لسيونجنام الكوري الجنوبي على الشارقة بنفس النتيجة 6-0 في «نسخة 2005»، ليكون الهلال الآن صاحب الرقم القياسي الأكبر في الانتصارات في هذا الدور الحاسم من البطولة القارية.
الهلال، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بأربعة ألقاب «1991 و2000 و2019 و2021»، أظهر مرة أخرى علو كعبه على مستوى القارة، وأكد أنه أحد المرشحين الدائمين للقب مهما تغيرت الأسماء والظروف، والأداء الهجومي الكاسح الذي قاده نجومه المحترفون والمحليون، جعل من المباراة استعراض قوة، حيث لم يكتف الفريق بالسيطرة، بل ترجم تفوقه إلى مهرجان أهداف أمام جماهيره.
وبهذا الفوز، يكون الهلال أرسل رسالة قوية لمنافسيه في نصف النهائي، بأن الفريق رغم التذبذب والشكوك، إلا أنه قادر على الظهور في أفضل حالاته متى ما أراد، وهو عازم على استعادة اللقب بعد أن فقده في النسخة الماضية.

السعودية
دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال السعودي
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