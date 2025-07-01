ريال مدريد يتلقى دفعة قوية بعودة مبابي أمام يوفنتوس

ميامي (رويترز)



يبدو أن كيليان مبابي سيخوض مباراته الأولى في كأس العالم للأندية لكرة القدم، عندما يواجه ريال مدريد منافسه يوفنتوس في دور الستة عشر على ملعب هارد روك اليوم الثلاثاء، في دفعة قوية لأبطال أوروبا 15 مرة.

ورد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد في مؤتمر صحفي على سؤال بشأن ما إذا كان مهاجم فرنسا الذي غاب عن مباريات دور المجموعات الثلاث بسبب التهاب حاد في المعدة والأمعاء سيشارك في المباراة قائلاً «إنه احتمال كبير».

وتأتي عودة مبابي في الوقت الذي يتطلع فيه ريال مدريد إلى تعزيز تشكيلته بعد تعافي داني كاربخال وإيدر ميليتاو.

وقال ألونسو «يعود داني وإيدر بعد فترة طويلة من التعافي، إنها أفضلية لهما وللفريق بأكمله أن يشعرا بأنهما قريبان ومنخرطان مع الفريق، في هذه المرحلة الحاسمة، الجميع - سواء اللاعبين الأساسيين أو البدلاء- لديهم دور مهم».

وأضاف ألونسو، الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي، إن أولوية الفريق تتمثل في صياغة هوية جماعية.

وقال المدرب الإسباني «نريد فريقاً جماعياً ومتماسكاً، يضم 11 لاعباً ملتزمين تماماً، سواء استحوذنا على الكرة أم لا، قوتنا الجماعية ستتيح لمواهب فردية مثل فينيسيوس ومبابي ورودريجو وجود بلينجهام التألق».

ومن جانبه، أقر إيجور تيودور مدرب يوفنتوس بحجم التحدي، لكنه أصر على أن فريقه جاء للمنافسة وليس فقط لللإعداد للموسم المقبل.

وقال تيودور في مؤتمر صحفي «لدينا فريق من الطراز الرفيع، لم تكن القرعة هي الأفضل لكن يجب تقبلها، علينا أن نؤمن بقدراتنا، وأن نركض كثيراً ونضحي وأن نتجنب الأخطاء ونحظى بالقليل من الحظ، أنا أؤمن واللاعبون يؤمنون وسنرى ما سيحدث عندما تبدأ المباراة».

وأشاد تيودور بالتطور التكتيكي الذي شهده ريال مدريد في الآونة الأخيرة تحت قيادة ألونسو، وقارنه بعمل المدرب الإسباني الناجح في باير ليفركوزن.

وأضاف «كانت مباراتهم الأخيرة مشابهة جداً لما كان يفعله ليفركوزن - نفس طريقة اللعب، الأسلوب متشابه، لقد طبق تشابي ألونسو هذه الأفكار بسرعة».

وأشار إلى أن ريال مدريد لا يزال لديه «بعض نقاط الضعف التي يمكننا استغلالها».

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من لقاء بروسيا دورتموند ومونتيري التي ستقام في أتلانتا اليوم.