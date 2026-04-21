الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مواجهة الإرهاب
22 ابريل 2026 00:15

إدانات واسعة واستنكار إقليمي ودولي للمخطط الإرهابي الذي نجحت في تفكيكه بكفاءة أجهزتنا الأمنية، وكان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في الإمارات، مع تأكيدات من الدول الشقيقة بالتضامن الكامل مع الدولة، وتأييد الإجراءات التي تتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة التطرف والإرهاب.
الإرهاب والتطرف لا دين لهما ولا مذهب، ويمثلان انحرافاً خطيراً عن جوهر القيم الإنسانية التي تشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة؛ لذا من الضروري تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لاجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه، وهو ما أكده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، لترسيخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
الإمارات التي تتبنى موقفاً حازماً لا يقبل التهاون في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات آثمة تستهدف النيل من أمنها واستقرارها، ستبقى نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش والتعددية الثقافية، وموطناً للأخوة الإنسانية التي تجمع أكثر من 200 جنسية تعيش بأمن ووئام.

