ثلوج تُغطي السيارات في «الجادة الخامسة»، أو الشارع الرئيسي الذي يمتد عبر منطقة منهاتن في مدينة نيويورك الأميركية. ولتجنُّب التأثيرات الناجمة عن هذه الأحول الجوية، خاصة في ظل توقعات بأن يصل ارتفاع الثلوج إلى تسع بوصات، قامت شركات الطيران الكبرى بإلغاء الرحلات الجوية مسبقاً، في مطارات نيويورك والمطارات الكبرى بالمنطقة. وظل آلاف المسافرين في العطلات يكافحون لإعادة حجز المقاعد وتغيير خطط سفرهم.

والمطارات الثلاثة الرئيسية التي تخدم المنطقة - كينيدي الدولي، لاجوارديا، ونيوآرك ليبرتي إنترناشونال في نيوجيرسي - ألغيت أكثر من 400 رحلة يوم أمس السبت، كما تأخرت مئات الرحلات الأخرى. في يوم الجمعة الماضي، تم إلغاء ما يقرب من 900 رحلة في المطارات الثلاثة.

ويشير تقرير نشرته «نيويورك تايمز» إلى أنه قبل حوالي ثلاث سنوات بالضبط، في عام 2022، اضطرت شركة «ساوثويست» إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية عندما تسببت عاصفة شتوية شديدة في تجنيق طائراتها وأطقم مطاراتها الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء البلاد.

استغرق الأمر أياماً حتى تتعافى شركة الطيران. الإلغاءات الاستباقية لرحلات الطيران أصبحت أكثر شيوعاً في قطاع السفر الجوي، وهو ما يعتبره كثيرون أفضل استراتيجية تعكس استيعاباً للكثير من الدروس جراء التقلبات الجوية في فصل الشتاء، خاصة ما يتعلق بالعواصف الثلجية والأمطار الغزيرة.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز).

