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الأخبار العالمية
موعد القمر مع الشمس في «كسوف جزئي»
30 مارس 2025 18:41
في مشهد أمكن رؤيته فوق جزء من نصف الكرة الأرضية الشمالي، كانت الشمس، السبت، على موعد مع القمر الذي أخفى جزءاً منها خلال كسوف جزئي
القمر
كسوف الشمس
الشمس
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