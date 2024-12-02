طريق السيوح

مسافة طويلة بين السيوح ومنطقة حتا، طريق مستقيم واضح المعالم، تمر بك العديد من المحطات الصغيرة، وأسماء مناطق ربما جديدة على الذين لم يعبروا يوماً ذلك الطريق المعبد بصورة جميلة، والمتسع والمريح، طريق يدعوك أن تحلق عالياً دون خوف من مفاجآت أو انحناءات أو تقاطعات تعرقل سيرك. تمر بك بعض المناطق الداخلية، تحمل أسماء جميلة ومفرحة، منها السيوح والخضراء واخضيرة وحمدة والبطايح، ولعلها تعبر عن طبيعة تلك القرى الجميلة، والتي يمر بها هذا الطريق والذي يصل مدن الشارقة ودبي وعجمان بالمناطق الداخلية والشرقية بين الجبال، كذلك منطقة حتا ومصفوت ومزيرع.. يأتي الشتاء ويزيد من روعة تلك المناطق، يهطل المطر ويزهر السيح والوادي، وتخضر الأرض بالعشب والنباتات المختلفة، من ذلك التغير والاخضرار، جاءت الأسماء الجميلة، حيث إنها لا تشبه الصحراء برمالها الصفراء والجرداء، ولكن هذه المناطق ذات طبيعة مختلفة تماماً، فهي مسطحات وسيوح ممتدة، يكسوها العشب والاخضرار، رائعة وجميلة عندما يهب هواء الكوس أو هبوب الشرقية أو الجنوبية أو (المطلعي)، خاصة بعد أن يأتي المساء. كانت في الماضي تعد بعيدة بعض الشيء، عن مدينة الشارقة أو دبي. كانت الحياة قائمة على الرعي والاهتمام بالإبل و(الحلال)، أما الآن فقد أصبحت قريبة جداً وجميلة، بعد التعمير والاهتمام الكبير بها، الآن هي قرى صغيرة ولكنها عامرة بالناس، جاءت أعداد كبيرة من سكان مدينة الشارقة لتعمر منطقة السيوح، وبالتأكيد سوف تصبح في المستقبل مدينة صغيرة في وسط هذا الاخضرار والامتداد الرملي. للطريق الطويل هذا ذاكرة وامتداد وطبيعة قد تختلف عن طريق آخر يقابلها أو يلتقيها، ثم يكمل المسير مع توحيد المسافة بين المناطق والمدن، حيث يلتقي الطريق الجميل هذا والذي يأتي من منطقة المدام الصحراوية، ذات الطبيعة الرملية، ويعانق هذا الطريق، ليصنعا مساراً طويلاً ممتداً حتى المنطقة الشرقية، كلباء والفجيرة وخور فكان، تظهر روعة تحديث الطريق بين الجبال، وتشعر أن المسافات الطويلة قد تم اختصارها بأروع الإنشاءات والطرق والأنفاق والجسور. طريق المدام هذا يلتقي الطريق المؤدي إلى الشرقية، من أجمل الطرق، حيث يمتد بين أشجار السمر البديعة، التي تقف على حافة الطريق وتنتشر في كل السيوح، ويزيد من جمال الطريق أيضاً منظر الجمال التي ترعى هنا وهناك. مشاهدة صور الطرق والسير عليها لا يعرفها غير من أحب الحياة والانطلاق والترحال، والبحث عن الفضاء المفتوح، وحده ذلك المرتحل نحو البعيد، عاشق التحليق في أرض الله الواسعة، محب الطبيعة والارتحال، يعرف أهمية وروعة الطرق الطويلة. ارتحل في بلدك الجميل، جرب أن تطارد السحب والمطر أينما يرحل وينهمر.