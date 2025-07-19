نصائح الزمان

حلمت بصوتك البعيد، أيها الزمان، أتى يهز غفوتي، وكفك الحنان تمسح ظل حيرتي. تقول لي إن كل الذي تخطه السنون الآتية وترقب الرؤى طلائع الأماني والأحلام، تدخل في مدارنا، تكوّر الزمان غيمة مثقلة بالحب والسلام، تسَّاقط اخضراراً، تلتف كالغصون في فتنة الحقول. ناديتني وقلت لي: زماننا الذي سوف يجيء سيكون مطراً يهطل بالعطاء، يغزل من منابع الشموس خيمة الظلال تفيء في رحابها وجوه أمسنا ويومنا الجميل. نحن الذين تنقش السنون في وجوهنا سطور الاندحار. نحن الذين لم نزل نشحذ في أرصفة الزمان كسرة من البقاء وحفنة من الأمان. لكننا نموت في جلودنا ويأكل اللسان خوفنا، فنحمل الحياة جثة ومقبرة تسير في جنازة الفصول. أن تسقطَ الغيوم صوتك العميق حرقة من الألم وجمرة تندس في النخاع كالجنون، تسحبنا إلى الفناء والعدم، لكننا سنصير في عروق الأرض شعلة تمد ضوءها جسراً إلى الحضارة. نصير كوكباً وشمساً يرصّع الزمان فتنبت الشفاه واللسان ونملك العبارة، فيا أيها الإنسان المفعم بالأسرار، يا شبيه المحيطات التي لا تحصى. اقرأ، فكّر، جرّب، أبدع. لكن قبل هذا وهذا، احفظ هذه النصائح في شغاف الذاكرة: إذا كنت شاعراً فلا تجلد الشعر بسوط التصفيق. ولا تقطف الزهرة بسحر الذهول. ولا تخنق المرأة بحرير الحب، لا ترعب الوتر بقسوة العزف. لا ترمِ الطفولة بسهام العنف. لا تعتقل الحب في سجون النسيان. لا تغلق النوافذ ببرد الشتاء. لا ترتكب إلا الحرية. لا تنسَ الركوع على أقدام الأم. لا تعترف بالصديق إلا بحاجته إليك. لا تقتل الذكاء بشفرة الغرور. لا تقس خفق قلبك واتساعه بالمساحات والأرقام. لا تدع الخريف إلى مائدتك بذل الجائع للربيع. لا ترتق السلم برعونة السباق. لا تجفف ينابيع الحلم بمنشفة الخيبات. لا تسر على إنسانيتك ولا تحطمها بتروس الآلة. لا تجمع الزمن في حصالة النقود. لا تقتل الآخرين بحماقة شجاعتك. لا تهرب من الحق بأقدام الجبان. لا تسحق التأمل بأجراس الصخب. لا ترمِ سحر القمر بأحجاره، ولا عرس المطر بأوحاله. لا تجعل الضجر يحفر في هدوء أعصابك. لا تضرب الجدار برأسك رفضاً لمعاني النصائح! فحين تعبر حقول الشوق، ارفع للمحبة روحك.!