«الطير».. عينُ أبوظبي

مع الاختتام المبهر لمعرض ومؤتمر «اصنع في الإمارات 2026»، تثبت دولة الإمارات أن رؤيتها الصناعية والتكنولوجية لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تسعى إلى صناعته وقيادته. وبين الأصداء الواسعة التي رافقت النجاح الاستثنائي لأكبر دورة في تاريخ الحدث، برز إنجاز نوعي حمل دلالات استراتيجية عميقة، تمثل في إعلان صندوق أبوظبي للتنمية إطلاق منظومة فضائية متطورة لمتابعة مشاريعه التنموية حول العالم عبر كوكبة الأقمار الاصطناعية «الطير».

الإعلان لا يمثل مجرد مشروع تقني جديد، وإنما يؤسس لمرحلة مختلفة في مفهوم العمل التنموي العالمي، حيث تصبح الإمارات أول دولة تمتلك مؤسسة تمويل تنموي تعتمد على سعة أقمار اصطناعية مخصصة لمراقبة المشاريع والإشراف عليها بصورة شبه لحظية. إنها نقلة من المتابعة التقليدية إلى الرقابة الذكية المدعومة بالفضاء والذكاء الاصطناعي والبيانات الفورية.

كوكبة «الطير» التي تضم عشرة أقمار اصطناعية مزودة بتقنيات متقدمة ومستشعرات متعددة، وتم تجميعها ودمجها في أبوظبي، تعكس بوضوح حجم التحول الذي تشهده الإمارات في توطين الصناعات المتقدمة، وتعزيز قدراتها الوطنية في قطاع الفضاء. كما تؤكد أنها لم تعد مجرد مستخدم للتكنولوجيا، بل أصبحت شريكاً في إنتاجها وتطويرها وتصدير حلولها إلى العالم.

الخطوة تأتي منسجمة مع رؤية إماراتية أوسع توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لخدمة التنمية والاستدامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي والمؤسسي. وقد عبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، عن هذا المعنى بوضوح، عندما أكد أن دولة الإمارات تعزز الدور التنموي للذكاء الاصطناعي عالمياً عبر هذه المنظومة المتقدمة التي تتيح متابعة المشاريع الاستراتيجية حول العالم بوساطة قمر اصطناعي إماراتي.

وفي السياق ذاته، يبرز مشروع توسعة وتطوير الربط الكهربائي الخليجي مع شبكة دولة الإمارات، الذي يموله الصندوق بقيمة 752 مليون درهم، بوصفه نموذجاً عملياً للرؤية الإماراتية في دعم التكامل الخليجي، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي. فالمشروع لا يقتصر على البعد الفني، بل يحمل أبعاداً استراتيجية تتعلق بمستقبل التنمية المشتركة، وزيادة فرص تجارة الطاقة، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وفق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

«الطير» ليس مجرد اسم لكوكبة أقمار اصطناعية، وإنما رمز لطموح إماراتي يحلّق عالياً في فضاءات المستقبل، طموح يرى في التكنولوجيا أداة للتنمية، وفي الفضاء منصة لتعزيز الاستقرار والازدهار الإنساني. ومن أبوظبي، كما كانت دائماً، تنطلق الرسائل الكبرى بأن الاستثمار في العلم والابتكار الطريق الأقصر لصناعة الغد. حفظ الله الإمارات وأدام عزها في ظل بو خالد.