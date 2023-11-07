«تعليم» تعتمد جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

دينا جوني (دبي)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم. وتبدأ الامتحانات يوم الجمعة 24 الجاري، في مواد المجموعة (أ) التي تضم المواد الأساسية، أما طلبة الثاني عشر في المسار التطبيقي، فتنطلق امتحاناتهم في 27 الجاري، على أن يتم تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (ب) في الفترة من 20 إلى 23 الجاري.

وحددت المؤسسة 8 موجّهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2023-2024، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين (العام والمتقدم) من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وكذلك ورقياً وإلكترونياً حسب المادة والصف للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة. ويطبق امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر كتابي إلكتروني. ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية. وبحسب الموجهات، خصصت المؤسسة الفترة الأولى من الامتحانات للاختبار الإلكتروني لمدة ساعة ونصف الساعة تبدأ 12 ظهراً لغاية 1:30، فيما تستمر الفترة الثانية للاختبار الكتابي لمدة ساعة من 1:30-2:30. وأشارت المؤسسة إلى أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثتهم على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات.

ويستهل طلبة الصف الثاني عشر في مسارات العام والمتقدم والنخبة، امتحاناتهم 24 الجاري، بمادة العلوم الصحية للعام والمتقدم، والأحياء للنخبة. ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين 27 نوفمبر، واللغة الإنجليزية في 28 نوفمبر.

ويؤدي طلبة المسارات الثلاثة امتحان اللغة العربية في 29 نوفمبر. وفي الرابع من ديسمبر، يتقدم الطلبة لامتحان الرياضيات، في 5 ديسمبر يمتحن الطلبة مادة الدراسات الاجتماعية، ومن ثم مادة التربية الإسلامية في 6 ديسمبر، على أن يختتم طلبة الثاني عشر من المسارات الثلاثة امتحاناتهم بمادة الكيمياء في السابع من ديسمبر. أما طلبة المسار التطبيقي، فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية في 27 نوفمبر، ومادة اللغة الانجليزية في 28 نوفمبر، وامتحان اللغة العربية في 29 نوفمبر.

ويؤدي طلبة التطبيقي في 4 من ديسمبر مادة الرياضيات التطبيقية، ومادة الدراسات الاجتماعية في 5 من الشهر ذاته، ليختتموا امتحاناتهم في 6 ديسمبر بمادة التربية الإسلامية.