«التربية» تعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

دينا جوني (أبوظبي)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2024-2025 للصفوف من الثالث لغاية الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، وتبدأ الامتحانات في 27 نوفمبر وتمتد لغاية 12 ديسمبر.

وتطبق الامتحانات، ورقياً والكترونياً، حسب المادة والصف، للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة.

وبدءاً من 20 نوفمبر، يتم تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة «ب» العملية، للطلبة من السادس لغاية الثاني عشر.

ووفقاً لجداول الامتحانات، يؤدي طلبة الثاني عشر في المسارات العام، والمتقدّم، والنخبة مادة الفيزياء في اليوم الأول من الامتحانات في 27 نوفمبر. وسيكون الامتحان على فترتين، «ورقياً وإلكترونياً»، بحيث تبدأ الفترة الأولى من الساعة 12 ظهراً لغاية الواحدة والنصف بعد الظهر، فيما تمتد فترة الامتحان الإلكتروني من الساعة الواحدة والنصف لغاية الثانية والنصف. أما طلبة المسار التطبيقي فيؤدون في اليوم الأول امتحان مادة العلوم التطبيقية. وفي 28 نوفمبر، يمتحن الطلبة في مادة اللغة الإنجليزية، ليستأنفوا بعدها الامتحانات في الخامس من ديسمبر بمادة الكيمياء، وبعدها التربية الإسلامية في السادس من ديسمبر.

وفي 9 ديسمبر يؤدي الطلبة اختبار مادة الرياضيات، «ورقياً» و«إلكترونياً»، واللغة العربية، ورقياً وإلكترونياً في 10 ديسمبر، والدراسات الاجتماعية في 11 ديسمبر، حيث يختتم طلبة المسار التطبيقي امتحانات نهاية الفصل. ويؤدي بعدها طلبة المسار العام والمتقدّم والنخبة مادة الأحياء في اليوم الأخير من امتحانات الفصل الأول في 12 ديسمبر.

وفي الموجّهات العامة للاختبارات، تطبَّق الامتحانات، ورقياً للصفين الثالث والرابع، وكذلك الخامس والتاسع في جميع المسارات من خلال الحضور الواقعي في المدارس الحكومية.

أما طلبة المدارس الخاصة في الصفين الخامس والتاسع العام والمتقدّم، فتطبَّق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً داخل المدارس، ويؤدي طلبة الثاني عشر امتحاناً كتابياً وإلكترونياً في مادة اللغة الإنجليزية.

ويقدّم طلبة الثاني عشر المسجّلين في مدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية. ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر المسجّلين في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم، وفق توجيهات الفروع المدرسية. ووجهت الوزارة جميع الطلبة بإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة، خلال فترة تأدية الامتحانات.