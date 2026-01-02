السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قفزة قياسية في أسهم «سامسونج» بواقع 3.8%

قفزة قياسية في أسهم «سامسونج» بواقع 3.8%
3 يناير 2026 01:24

سيؤول (د ب أ) 

حققت أسهم شركة سامسونج إلكترونكس قفزة قياسية جديدة بلغت 3.8%، بعدما قال رئيسها التنفيذي إن رقائق «إتش بي إم 4» نالت إشادة المستهلكين الذين يقولون إن «سامسونج قد عادت» وسجلت الأسهم صعوداً للجلسة الرابعة على التوالي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. 
وفي كلمة رأس السنة للموظفين، قال الرئيس التنفيذي جون يونج هيون إن رقائق «إتش بي إم 4» أظهرت منافسة متمايزة. وأضاف أنه من خلال استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، من الضروري تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لأشباه الموصلات وتطبيقها عبر كل سلسلة القيمة الخاصة بأشباه الموصلات بالكامل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. 

أخبار ذات صلة
وكيل وزارة «الموارد البشرية»: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل الإماراتي
في المناطق النائية.. الذكاء الاصطناعي يرصد بوادر سرطان المعدة المبكر
أشباه الموصلات
الأوراق المالية
الذكاء الاصطناعي
سامسونج
آخر الأخبار
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لإدخال المساعدات إلى غزة فوراً
اليوم 01:26
مبنى وسيارات محترقة في الخرطوم جراء الاشتباكات العنيفة في وقت سابق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الإخوان».. أدوار مشبوهة لإفشال الانتقال السياسي في السودان
اليوم 01:26
امرأة فلسطينية تعد طعاماً خلفها أنقاض مبانٍ دُمرت خلال الحرب في جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفاقم الجوع وسوء التغذية في غزة
اليوم 01:26
ثلوج كثيفة تغطي الجبال عند الحدود بين سوريا ولبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مديرة غرينبيس الشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: الشتاء القارس يضاعف معاناة النازحين في لبنان
اليوم 01:26
أطفال فلسطينيون يلعبون بين المباني المدمرة في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
خطة من 4 مراحل لإعادة إعمار غزة
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©