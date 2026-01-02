قفزة قياسية في أسهم «سامسونج» بواقع 3.8%

سيؤول (د ب أ)



حققت أسهم شركة سامسونج إلكترونكس قفزة قياسية جديدة بلغت 3.8%، بعدما قال رئيسها التنفيذي إن رقائق «إتش بي إم 4» نالت إشادة المستهلكين الذين يقولون إن «سامسونج قد عادت» وسجلت الأسهم صعوداً للجلسة الرابعة على التوالي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي كلمة رأس السنة للموظفين، قال الرئيس التنفيذي جون يونج هيون إن رقائق «إتش بي إم 4» أظهرت منافسة متمايزة. وأضاف أنه من خلال استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، من الضروري تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لأشباه الموصلات وتطبيقها عبر كل سلسلة القيمة الخاصة بأشباه الموصلات بالكامل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.