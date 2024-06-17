الدنمارك.. «القلب المكسور»!



شتوتجارت (د ب أ)



أبدى كاسبر هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، استياءه من تعادل فريقه مع سلوفينيا 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

وقال مدرب الدنمارك: «أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وبعد الدقيقة 70 خسرنا بعض الطاقة، ولم نكن جيدين بشكل كافٍ، لقد أضعنا فرصة كبيرة ولم نكن إيجابيين».

من جانبه، قال كريستيان إريكسن، الذي حصل على جائزة رجل المباراة: «أنه أمر مزعج، حينما تخسر التقدم، وتظن أنك حققت المطلوب، ثم تهدر النقاط في النهاية». على الجانب الآخر، كان المنتخب السلوفيني سعيداً بالحصول على نقطة في أول مشاركة للفريق منذ 24 عاماً والثانية في تاريخه، لكن المدرب ماتياس كيك يرى أن هناك مجالاً لتطور فريقه.

وقال كيكك: «لدينا مباراة أخرى بعد أربعة أيام، وهناك شعور كبير بالرضا، وسيكون هناك مجال للتطور».

وأضاف: «في الشوط الأول لو كنا اتخذنا إجراءات مختلفة أو كنا أكثر دقة، وصححنا أخطاءنا، لربما كان بإمكاننا التعادل في وقت مبكر».