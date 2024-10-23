استاد محمد بن زايد يستضيف مواجهة «الأبيض» مع قيرغيزستان

دبي (الاتحاد)

يستضيف استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب قيرغيزستان، المقررة يوم الخميس 14 نوفمبر المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى، وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء.

وتقام مباراة منتخبنا مع قطر في الجولة السادسة المقررة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر المقبل، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع نظيره الكوري الشمالي 1-1، وخسارتين أمام منتخبي إيران وأوزبكستان 0-1 لكل مباراة.

وسيتم طرح تذاكر المباراتين، إلكترونياً، خلال الأيام المقبلة.