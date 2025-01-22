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الرياضة

كاتانيتش مدرب أوزبكستان.. استقالة لأسباب صحية

كاتانيتش مدرب أوزبكستان.. استقالة لأسباب صحية
22 يناير 2025 14:37
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طشقند (أ ب)
مع اقتراب منتخب أوزبكستان لكرة القدم من التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال للمرة الأولى، أعلن سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه لأسباب صحية. وذكر الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم أن كاتانيتش «أعرب عن أسفه لأنه لم يعد قادراً على أداء واجباته بشكل مهني وكامل في حالته الحالية».
وفي بيان، تمنى الاتحاد الأوزبكي له «التعافي بشكل كامل، والنجاح في مسيرته التدريبية المقبلة». ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل المشكلات الصحية، التي يعاني منها المدرب السلوفيني البالغ من العمر 61 عاماً. وقاد كاتانيتش أوزبكستان لاحتلال المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 مع استئناف المباريات في مارس المقبل.
ويتصدر المنتخب الإيراني، المجموعة التي تضم ستة فرق، مع تبقي أربع جولات. ويتأهل أول منتخبين في المجموعة للبطولة التي تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك. ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع لدور مجموعات آخر. ومنذ تعيينه في 2021، قاد كاتانيتش المنتخب الأوزبكي لدور الثمانية في كأس آسيا 2023، وصنع أفضل فرصة للتأهل للمونديال منذ أن أصبحت دولة مستقلة عقب الانفصال من الاتحاد السوفييتي.
وتضمن قارة آسيا حالياً مشاركة ثمانية منتخبات في بطولة كأس العالم، التي تمت زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها إلى 48 منتخباً، بدلاً من أربعة منتخبات، التي كانت تشارك في البطولة المكوّنة من 32 منتخباً، والتي انتهى العمل بها في2022، وكان المنتخب الأوزبكي هو خامس منتخب يدربه كاتانيتش، بما في ذلك تدريبه منتخب سلوفينيا مرتين، الذي قاده للمشاركة الأولى في أمم أوروبا في 2000.

 

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