4 صفقات للأهلي والزمالك..«انتقالات مثيرة» في «الميركاتو المصري»!



القاهرة (أ ف ب)



شهدت سوق الانتقالات الشتوية في مصر صفقات مثيرة، خاصة من قطبي العاصمة القاهرة الأهلي والزمالك، اللذين عززا صفوفهما بأربعة لاعبين جدد، فيما فضّل بيراميدز، متصدر ترتيب الدوري هذا الموسم، عدم ضم أي عناصر جديدة إلى تشكيلته.

ثار جدل حول إمكانية تمديد فترة القيد حتى نهاية فبراير الجاري، خاصة بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تمديد الفترة للأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) لتنتهي في 28 الشهر الحالي، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة رفضا التمديد.

دعّم الأهلي، بطل الدوري وأفريقيا، صفوفه بأربعة لاعبين هم الجناح المغربي أشرف بن شرقي اللاعب السابق لغريمه التقليدي الزمالك، قادماً من الريان القطري في صفقة انتقال حر، والمهاجم السلوفيني نيتس جراديشار (فيهيرفار المجري)، ولاعب وسط بتروجت أحمد رضا، كما عزز دفاعه بوصول أحمد العش من زد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأعلن الأهلي عن صفقة خامسة بضم لاعبه السابق وجناح طرابزون سبور التركي المعار حالياً للريان القطري محمود حسن «تريزيجيه»، على أن يتم تفعيل الصفقة في نهاية الموسم الحالي.

في المقابل، رحل عن الأهلي مهاجمه الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى قطر القطري، وتم قطع إعارة المدافع يوسف أيمن ليعود لفريقه الدحيل القطري.

غادر أيضاً المهاجم محمود عبد المنعم «كهربا» معاراً إلى الاتحاد الليبي، وتم إنهاء تعاقد لاعب الوسط الشاب مصطفى أبو الخير بالتراضي، لينضم إلى فريق المصري.

وأجرى الزمالك حامل لقب كأس الاتحاد الأفريقي، 4 صفقات أيضاً، وتعاقد مع كل من التونسي أحمد الجفالي قادماً من الاتحاد المنستيري، والمغربي صلاح مصدق من نهضة الزمامرة، بالإضافة إلى المدافع أحمد حسام «الجونة»، ولاعب الوسط محمود جهاد «فاركو».

وغادر الفلسطيني عمر فرج إلى ديجرفورس السويدي على سبيل الإعارة، فيما عاد لاعب الوسط زياد كمال إلى ناديه السابق إنبي، بعد إنهاء فترة إعارته بالتراضي بين الناديين.

وفضّل بيراميدز، وصيف الموسم الماضي ومتصدر الدوري هذا الموسم، عدم إبرام أي صفقة رغم رحيل مهاجمه يوسف أسامة نبيه معاراً إلى الاتحاد السكندري، كما أعار لاعب الوسط محمد رضا «بوبو» إلى سيراميكا كليوباترا، والثنائي عماد ميهوب وأحمد فوزي إلى غزل المحلة.

وكان الاتحاد السكندري الأنشط في سوق الانتقالات بضمه 10 لاعبين، وإلى جانب يوسف أسامة نبيه من بيراميدز تعاقد مع مدافع الزمالك الأسبق محمود علاء قادماً من السويحلي الليبي، ومهاجم فاركو شكري نجيب، بالإضافة إلى الثنائي الإيفواري أوبين كرامو من أولمبي العزاوية الليبي، وعبدولاي دياباتيه من أكاديمية إيفوار، كما ضمّ الشاب نور الدين البحار قادماً من اتحاد جدة السعودي.

وبدوره، نشط غزل المحلة، فأجرى 7 صفقات جديدة، أبرزها استقدام الثنائي الفلسطيني محمود وادي من السويحلي الليبي، علماً أنه يعرف جيداً الكرة المصرية، كونه سبق له أن دافع عن أندية المصري وبيراميدز وطلائع الجيش والمقاولون العرب، وموسى فوزي من البنك الأهلي.

وأبرم مودرن سبورت الذي يحتل المركز قبل الأخير في الدوري 6 صفقات، أبرزها مع التونسي معتز زدام لاعب المصري السابق من الترجي، ومهاجم الأهلي السابق حسام حسن من سموحة.

وحوّل سيراميكا كليوباترا إعارة لاعب الوسط الجزائري أحمد قندوسي من الأهلي إلى صفقة انتقال دائم، بالإضافة إلى ضم مواطنه عمر بلخيرة في صفقة انتقال حر.

وضم زد الجناح السويدي الرواندي الأصل يورك رافاييل قادماً من جيلفي السويدي، وتعاقد المصري مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا قادماً من سيراميكا كليوباترا.

وإلى جانب بيراميدز، لم تبرم أندية الإسماعيلي وطلائع الجيش وفاركو أي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية.