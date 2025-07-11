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الرياضة

«الآسيوي» يعلن تفاصيل قرعة تصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة لمونديال 2026

«الآسيوي» يعلن تفاصيل قرعة تصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة لمونديال 2026
11 يوليو 2025 22:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظام قرعة المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستضم 6 منتخبات تتنافس في الطريق نحو المونديال، وسيجري الاتحاد القاري القرعة في مقره بكوالالمبور عند العاشرة صباح الخميس المقبل بتوقيت الإمارات.
وحجزت 6 منتخبات من أصل ثمانية مقاعد مباشرة مُتاحة لآسيا في المونديال بعد انتهاء الجولة الثالثة من التصفيات الشهر الماضي، والتي ضمّت ثلاث مجموعات تضمّ ستة فرق تأهل منها المنتخبان صاحبا الترتيب الأول والثاني في كل مجموعة، وهي اليابان، أستراليا، إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن.
بينما حصل أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة وهي، الإمارات، إندونيسيا، العراق، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، على فرصة أخرى عبر تصفيات المرحلة الرابعة، والمقررة إقامتها في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، بنظام «البطولة المجمعة»، عبر تقسيم المنتخبات على مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات، سيتم تقسيمها عن طريق القرعة الخميس المقبل، حيث يتأهل الفائزان فقط بصدارة كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل، وتأكد إقامة المجموعتين في قطر والسعودية.
ويعتبر منتخب عُمان المنتخب الوحيد الذي يسعى لمشاركة تاريخية في كأس العالم، بينما تسعى منتخبات الإمارات وإندونيسيا والعراق للحصول على بطاقة مؤهلة للمشاركة الثانية في تاريخها، بينما تأمل قطر والسعودية في التأهل مرتين متتاليتين.
ويعتمد تصنيف القرعة على تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات الأعضاء في آسيا، والذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 13 يونيو الماضي، حيث أكد الاتحاد الآسيوي أنه سيتم توزيع المنتخبات على ثلاثة أوعية، وسيتم توزيع قطر والسعودية، بصفتهما الاتحادين المضيفين، على مجموعتين مختلفتين خلال الحفل.
بحيث يكون في المستوى الأول: قطر (تصنيف الفيفا: 53)، المملكة العربية السعودية (58)، والمستوى الثاني: العراق (59)، الإمارات (66)، والمستوى الثالث: عُمان (79)، إندونيسيا (118)، وبعد انتهاء مرحلة المجموعات في التصفيات، سيتواجه وصيف كل مجموعة في مباراتين ذهاباً وإياباً يومي 13 و18 نوفمبر، في تصفيات المرحلة الخامسة أو مرحلة «الأدوار الإقصائية» لتحديد ممثل القارة في بطولة الفيفا للملحق، والتي تتيح فرصة تأهل أخيرة على نصف مقعد مؤهل للبطولة.

 

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