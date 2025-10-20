إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العالم للشباب

سانتياجو (د ب أ)

هنأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المنتخب المغربي على تتويجه بكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز 2-0 على الأرجنتين في المباراة النهائية.

وقال إنفانتينو في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لـ «فيفا»: «ديما مغرب.. مبروك للمنتخب المغربي، بطل العالم، يا لها من مباراة كبيرة، حيث فاز المغرب على الأرجنتين بهدفين في تشيلي ليتربع عن جدارة واستحقاق على عرش هذه النسخة الرائعة من كأس العالم تحت 20 سنة، أحسنتم، وتهانينا لكم». وأشار: «وصول أربعة منتخبات من 3 اتحادات قارية مختلفة للدور قبل النهائي يؤكد أن هذه النسخة من البطولة كانت استثنائية، ونبارك لكولومبيا الفوز بالميدالية البرونزية، وفرنسا على احتلالها المركز الرابع».

وبات المغرب ثاني منتخب أفريقي يحقق لقب كأس العالم للشباب بعد غانا في نسخة مصر 2009، وذلك بفوزه على الأرجنتين بهدفين في المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضور 43253 متفرجاً في مدرجات ملعب خوليو مارتينيز برادانوس الوطني في العاصمة التشيلية، سانتياجو.

واختتم جياني إنفانتينو تصريحاته قائلاً: «أشكر تشيلي على التنظيم الرائع للبطولة التي تابعها ما يقرب من 600 ألف مشجع في المدرجات».