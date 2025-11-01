بن رمضان خارج حسابات الأهلي أمام المصري



القاهرة (د ب أ)



أعلن الأهلي عن قائمة الفريق الذي سيواجه المصري البورسعيدي، السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري لكرة القدم.

وذكر المركز الإعلامي للأهلي، أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، استبعد التونسي محمد علي بن رمضان ومصطفى العش وحسين الشحات وأحمد رضا ومحمد شريف والمغربي أشرف داري وحمزة علاء وأحمد عابدين وإمام عاشور. وضمت القائمة كل من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا في حراسة المرمي ومعهم ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، كريم فؤاد، محمد هاني. وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، أشرف بنشرقي، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، نيتس جراديشار، محمد عبد الله.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر، وبفارق ثلاث نقاط عن المصري صاحب المركز الثالث.