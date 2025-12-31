الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إيمري يبرر عدم مصافحة أرتيتا بـ«البرد»

إيمري يبرر عدم مصافحة أرتيتا بـ«البرد»
31 ديسمبر 2025 16:47


لندن (أ ف ب)
قال المدرب الإسباني أوناي إيمري إن عدم مصافحته مواطنه ميكل أرتيتا كان بسبب «البرد» في ملعب الإمارات، عقب خسارة فريقه أستون فيلا الثقيلة أمام متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال 1-4.
وجعلت نتيجة الثلاثاء في شمال لندن «المدفعجية» يتقدمون بخمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبست عن فيلا الثالث، موجّهين ضربة لآمال الأخير في تحقيق أول لقب إنجليزي منذ عام 1981.
وكانت هذه الخسارة نهاية قاسية لسلسلة انتصارات قياسية رائعة لفيلا بلغت 11 مباراة متتالية.
وعند صافرة النهاية، تبادل أرتيتا، الذي خلف إيمري في تدريب أرسنال، عناقاً سريعاً مع طاقمه الفني قبل أن يتجه نحو مقاعد البدلاء لتحية مواطنه، لكن إيمري كان قد غادر بالفعل إلى النفق بعد مصافحة الحكم الرابع توماس كيرك.
وقال إيمري عند سؤاله عن الواقعة: «الأمر بسيط. يمكنكم المشاهدة. بعد انتهاء المباراة، روتيني دائماً سريع، أصافح وأذهب مع مدربيّ ولاعبيّ إلى غرفة الملابس، كنت أنتظر، كنت أنتظر. كان أرتيتا سعيداً، بالطبع كان سعيداً. كان مع مدربيه. وقررت الدخول. لكن بالنسبة لي لا مشكلة».
وقال لاحقاً لشبكة سكاي سبورتس: «دائمًا روتيني هو الذهاب إلى مدرب الخصم، المصافحة والدخول. إذا لم يتبع هو نفس القاعدة، لا يمكنني الانتظار.. كان الجو بارداً».
من جانبه، قلّل أرتيتا من أهمية الحادثة قائلاً: «رأيتم ذلك، لكن لا بأس، كل شيء جيد. هذا جزء من اللعبة وليس أمراً غير معتاد».

