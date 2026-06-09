التأشيرة الأميركية تحطم حلم أفضل حكم أفريقي

واشنطن (رويترز)

منعت الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع الحكم عمر عبد القادر عرتن من دخول البلاد، بعد أن كان من ​المتوقع أن يكون أول صومالي يدير مباراة في كأس العالم لكرة القدم.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن عرتن لن يتمكن ⁠من التدريب والتحكيم في كأس العالم، التي تنطلق يوم الخميس المقبل، ​بعد منعه من دخول الولايات المتحدة. وقال المتحدث "الفيفا لا ​يتدخل في ‌إجراءات الهجرة في البلد المضيف، بما ⁠في ​ذلك قرارات منح التأشيرات، وأبلغتنا السلطات بأن وضع عرتن لن يتغير في الوقت الحالي".

وقال عرتن في بيان له إنه رغم الظروف إلا أنه في حالة مزاجية إيجابية ويركز على ‌التحديات المقبلة في مسيرته التحكيمية.

وأضاف "أود توجيه الشكر للفيفا ‌والاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) على دعمهم، وأعدكم بالحفاظ على مستوى أدائي العالي في التحكيم مع التركيز على المستقبل.

"أريد توجيه الشكر إلى ​عائلة كرة القدم على رسائلهم، وأتمنى لزملائي كل التوفيق خلال كأس العالم وأتطلع للانضمام لهم مرة أخرى في البطولات المقبلة".

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في بيان إن مواطناً صومالياً، دون ذكر اسمه، وصل إلى مطار ميامي الدولي ‌قادماً من إسطنبول يوم السبت الماضي، ​واعتُبر غير مسموح بدخوله بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات الأمنية.

ولم تذكر الإدارة تفاصيل بشأن طبيعة هذه المخاوف، لكنها قالت إن الحكم خضع لفحص إضافي روتيني قبل منعه من ​الدخول.

وقالت إدارة الجمارك وحماية ‌الحدود ⁠الأميركية "تُتخذ قرارات القبول ‌على أساس كل حالة على ‌حدة باستخدام معلومات إنفاذ القانون والأمن القومي والهجرة المتاحة وقت الفحص".

وسياسات الهجرة الصارمة التي تنتهجها ⁠إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصدر قلق قبل انطلاق كأس ​العالم. ففي العام الماضي، فرضت واشنطن حظراً شاملاً على سفر مواطني 12 دولة، منها الصومال.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن عرتن، الذي حصل على لقب أفضل حكم في فئة الرجال عام 2025 من الكاف، يحمل تأشيرة سارية. ولم ترد ​سفارة الصومال في واشنطن بعد على طلب للتعليق.