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توفير خدمة "أبل مابس" لمستخدمي الإنترنت

توفير خدمة "أبل مابس" لمستخدمي الإنترنت
28 يوليو 2024 11:51

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة أبل توفير خدمة الخرائط الرقمية والملاحة "أبل مابس" على الإنترنت من خلال نسخة تجريبية والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمة مباشرة عبر برامج تصفح الإنترنت.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذه الخطوة تضع "أبل مابس" في منافسة مباشرة مع خدمة خرائط "جوجل مابس" المتاحة على الإنترنت منذ وقت طويل. ويمكن الحصول على خدمة "أبل مابس" الآن من خلال برنامجي تصفح الإنترنت مثل سفاري وكروم على أجهزة كمبيوتر ماك وآيباد باللغة الإنجليزية، كما يمكن الوصول إليها على برنامجي التصفح كروم وإيدج على أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز.

وتعمل خدمة "أبل مابس" على الإنترنت بنفس الطريقة التي تعمل بها عبر التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية. وتساعد خدمة أبل مابس في تحديد الاتجاهات أثناء القيادة أو السير، وكذلك طلب الطعام وتصفح الأدلة وتقييمات العملاء وغير ذلك.

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كما تعتزم أبل إضافة وظائف جديدة إلى الخدمة مثل خاصية الصورة البانورامية بزاوية 360 درجة إلى نسخة الإنترنت خلال الشهور المقبلة.
وأشارت أبل إلى أنه يمكن للمطورين ربط تطبيقاتهم بخدمة أبل مابس على الإنترنت، والسماح للمستخدمين  بمعرفة اتجاهات السير أثناء القيادة، والحصول على معلومات تفصيلية عن الأماكن وغير ذلك.

يأتي إطلاق نسخة الإنترنت من خدمة أبل مابس بعد حوالي 12 شهراً من إطلاق الخدمة على الهواتف المحمولة آيفون. ومع توفير الخدمة لمستخدمي الإنترنت، تستهدف شركة أبل للوصول إلى مزيد من المستخدمين ومنافسة جوجل مابس التي تسيطر حالياً على سوق الخرائط الرقمية والملاحة عبر الإنترنت.

المصدر: وكالات
الإنترنت
أبل
التكنولوجيا
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