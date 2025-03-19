نور: «شواهي» ساحرة تجاوزت حدود الشر

علي عبدالرحمن (القاهرة)

للعام السادس على التوالي، تواصل الممثلة اللبنانية نور، جذب الأنظار بحضورها المتميز في الدراما الرمضانية، حيث تشارك في الجزء الثاني من مسلسل «جودر»، الذي يُعرض حصرياً على قناة أبوظبي، وتجسد فيه شخصية «شواهي»، الساحرة الشريرة التي ورثت السحر عن أسلافها في سلالة «بنات الشمعيين».

تسعى «شواهي» إلى الحصول على الكنوز الأربعة، التي يُقال إنها تمنح قوة لا تُهزم، وتقوم باختطاف «جودر»، الذي يؤدي دوره الممثل المصري ياسر جلال، حيث تراه المفتاح للوصول إلى الأسرار المخفية، ويمزج العمل بين الفانتازيا والتاريخ في إطار درامي من الإثارة والتشويق، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.



ساحرة شريرة

قالت نور لـ«الاتحاد»: إن الشخصية تتجاوز حدود الشر النمطي إلى آفاق أعمق، وباتت أكثر قسوة وحذراً بعد التجارب القاسية التي مرّت بها، مما جعلها تصمم على تحقيق أهدافها رغم المخاطر التي تحيط بها، وهي ليست مجرد ساحرة شريرة، بل تجسد صراعاً مريراً بين واجبها تجاه قومها وطموحاتها الشخصية، ووجدت نفسها مجبرة على تحمل المسؤولية، وتدرك أن المصير الذي فُرض عليها لا يمكن مواجهته إلا بإرادة حديدية وإيمان عميق بأنها الوحيدة القادرة على حماية قومها من الفناء.

وأضافت أن دوافع «شواهي» تتغير بشكل جوهري، فلم تعد القوة المطلقة من خلال الكنوز الأربعة هي غايتها القصوى، بل تطمح إلى حماية شعبها بأي ثمن، حتى لو كان ذلك يستوجب التحالف مع الأعداء، وترى أن القوة هي السبيل الوحيد لضمان البقاء، فتتوجه إلى «الملك الغضريف» وتقدم له فروض الولاء والطاعة، على أمل كسب دعمه، مع أنها تدرك أن هذا التحالف محفوف بالمخاطر.



مشاعر متناقضة

وكشفت نور البنانية عن أن سر إعجابها بالشخصية، هو تركيبتها ودوافعها المتشابكة، إذ تجمع بين القوة والانكسار، وبداخلها صراع عميق يحمل ثقل الماضي وضبابية المستقبل، ليجعل منها شخصية مأساوية، في رحلة معقدة مليئة بالتفاصيل النفسية والتقنية.

ورغم الصعوبات الجسدية والنفسية، اعتبرت نور أن «شواهي» من أكثر الشخصيات إمتاعاً في مسيرتها، وقد منحتها الفرصة لتحدي نفسها كممثلة واختبار قدرتها على إيصال مشاعر متناقضة تجمع بين القوة والضعف، وترى أن العمل مع ياسر جلال يمنحها شعوراً بالثقة، لما بينهما من انسجام منذ التعاون في مسلسل «رحيم» 2018، ثم في «ضل راجل» 2021، وهو يمتلك موهبة فريدة في اختيار أدواره بعناية ودقة.



منصة مرموقة

وعن عرض المسلسل حصرياً على شبكة تلفزيون أبوظبي، قالت نور: إن ذلك وسام على صدري، فهذه المنصة المرموقة لا تكتفي بعرض الأعمال، بل تمنحها حياة جديدة بحضورها الراقي على الساحة الإعلامية، كما أن الجمهور الإماراتي معروف بذائقته الفنية الرفيعة وشغفه بالفن الذي يمزج بين الأصالة والحداثة، وأنا على يقين بأن هذا المسلسل سيجد في قلوبهم مكانًا يليق بروعته، ويمنح تلفزيون أبوظبي العمل بعداً جديداً، ويؤكد أن الجهد الذي بذلناه سيصل إلى جمهوره، برؤية راقية تليق بحجم الطموح والإبداع.



لوحة درامية

عن تصدّر المسلسل لمحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في دول الخليج، قالت نور: إن هذا التفاعل الواسع شهادة على اشتياق الجمهور لعودة دراما الفانتازيا بعد غياب طويل، وانعكاس لعلاقة وثيقة بين العمل وجمهوره، حيث يبدو أن المشاهدين قد وجدوا في الحكاية عالماً يعيد إليهم عالم وسحر الأساطير وروح المغامرة، موضحة أن مزج الخيال بالواقع في لوحة درامية، كان تحدياً استثنائياً، وحرصنا على توظيف تقنيات الجرافيكس بحرفية عالية لتكون كل مشهدية بمثابة نافذة على عالم خيالي.