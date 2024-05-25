"الفلك المصري" يحدد أول أيام عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن الحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس في المعهد، تظهر أن غرة شهر "ذو الحجة" للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، ليكون يوم الأحد 16 يونيو المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكياً.

وأضاف في بيان اليوم، أن هلال "ذو الحجة" سيولد مباشرة في تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت القاهرة، يوم الخميس 29 من ذي القعدة للعام الهجري الحالي، الموافق 6 يونيو المقبل، وسيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح ما بين (12 - 20 دقيقة).

وأشار رابح إلى أن الهلال الجديد سيبقى بعد غروب شمس ذلك اليوم في سماء العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14 دقيقة على الترتيب.