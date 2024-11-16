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7 قرى صينية تفوز بجائزة «أفضل القرى السياحية» العالمية

7 قرى صينية تفوز بجائزة «أفضل القرى السياحية» العالمية
16 نوفمبر 2024 12:44

أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة فوز 7 قرى صينية بجائزة «أفضل القرى السياحية» لعام 2024، ليصل إجمالي عدد القرى الصينية الحائزة على هذا التصنيف إلى 15، متصدرة بذلك المركز الأول عالمياً.
وجاء الإعلان خلال الاجتماع الـ 122 للجنة التنفيذية للمنظمة المنعقد في مدينة قرطاجنة الكولومبية.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن القرى الفائزة هي أزهيكي في يونان، وغوانيانغ في فوجيان، وشيبادونغ في هونان، وتاوبينغ في سيتشوان، وشياو قانغ في آنهوي، وشيتو في تشجيانغ، وياندونجياو في شاندونغ.
وكشفت بيانات المركز الفرعي للسياحة الريفية التابع لوزارة الثقافة والسياحة الصينية، أن المناطق الريفية استقبلت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 2.248 مليار سائح، بنمو سنوي قدره 15.5%، وحققت إيرادات بلغت 1.32 تريليون يوان (حوالي 670 مليار درهم)، بزيادة 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر أن المنظمة أطلقت الجائزة عام 2021 بهدف تعزيز دور السياحة في حماية المناطق الريفية والحفاظ على تراثها الثقافي وتنوعها البيئي وأنشطتها المحلية.

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