مصر تحدد موعد انتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم السبت، إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في نوفمبر المقبل على مرحلتين.

وقال القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي، إنه تقرر بدء تلقي طلبات الترشح اعتبارا من الثامن من أكتوبر الجاري ولمدة ثمانية أيام.

وأضاف أن عملية الاقتراع ستجرى للمصريين في الخارج يومي السابع والثامن من نوفمبر، وتجرى في الداخل على مرحلتين، الأولى في 10 و11 نوفمبر والثانية في 24 و25 منه.

تأتي انتخابات مجلس النواب بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس الماضي.