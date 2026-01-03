الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل إرهابي واعتقال آخر بعملية أمنية في تونس

عناصر من الشرطة التونسية
3 يناير 2026 22:58

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، عن إحباط هجوم إرهابي وقتل عنصر إرهابي واعتقال آخر في عملية أمنية في القصرين غرب البلاد.
تأتي العملية بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة وعبر عمل استباقي في محيط السوق الأسبوعية بمنطقة فريانة التي تتبع ولاية القصرين، وفق ما ذكرت الوزارة.
وبحسب المعلومات التي نشرتها وزارة الداخلية، قتل في العملية عنصر إرهابي مصنف خطير يدعى صديق العبيدي. وتعرض عنصر أمني إلى إصابة بليغة وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وذكرت الوزارة أن العملية الأمنية لا تزال متواصلة للكشف عن كامل ملابساتها. 

المصدر: وكالات
تونس
عملية أمنية
الإرهاب
