أبرز الأخبار
الإمارات توزع 34 ألف طرد غذائي وتنفذ 15 مبادرة في غزة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: التوجه الغربي لحظر «الإخوان» يمهد لتفكيك «الجماعة» في السودان
رئيس شبكة المنظمات الأهلية لـ «الاتحاد»: 1.5 مليون شخص في غزة فقدوا منازلهم والأوضاع الإنسانية تزداد تعقيداً
دعوات دولية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في فنزويلا
تحديات خطيرة تواجه بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
القوات الإسرائيلية تتوغل مجدداً في جنوب سوريا
«اليونيفيل» تعلن تعرض قواتها لهجوم في جنوب لبنان
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرى فلسطينية في بيت لحم وسلفيت
«أطباء بلا حدود»: ربما ننهي عملياتنا في غزة بسبب الحظر الإسرائيلي
رؤية محمد بن راشد تضع الإمارات خلال 20 عاماً بين الخمسة الكبار في التنافسية العالمية
الجلسات الاستثنائية.. نموذج محمد بن راشد في قيادة الحكومة
الخلوات الوزارية.. نهج مبتكر بقيادة محمد بن راشد رسخ الإمارات مرجعاً عالمياً في العمل الحكومي
محمد بن راشد.. مسيرة النجاحات الملهمة والإنجازات الكبرى
محمد بن راشد.. 20 عاماً من القيادة الاسـتثنائية
الزهور الشتوية.. لمسة جمالية مستدامة في شوارع أبوظبي
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطرح برنامج دكتوراه «التفاعل بين الإنسان والحاسوب»
مركز محمد بن راشد للفضاء: 2025 محطة مفصلية في مسيرة الإنجازات
انطلاق برنامج الصقارة الإماراتي الياباني في العين غداً
توسيع الخدمات الرقمية لإنجاز معاملات طلاب «التقنية العليا»
«شرطة أبوظبي» تُحقق إنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
محمد بن راشد يجيب عن سؤال.. لماذا الرقم 1؟
4 يناير 2026 18:51
محاكم دبي
محمد بن راشد
دبي
الإمارات
علوم الدار
علوم الدار
محمد بن راشد: دبي هي العالم
اليوم 19:00
علوم الدار
علوم الدار
معرض دبي للطيران.. منصّة عالمية لريادة الإمارات
17 نوفمبر 2025
علوم الدار
علوم الدار
مواصفات الوزير الاستثنائي في فكر محمد بن راشد
14 فبراير 2025
علوم الدار
علوم الدار
بحضور محمد بن راشد.. بدء فعاليات تكريم نوابغ العرب
16 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
نوابغ العرب.. أعمدة الإبداع الإنساني
21 ديسمبر 2024
