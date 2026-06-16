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علوم الدار
ترامب: الإمارات بلد عظيم ولديها قائد شجاع
16 يونيو 2026 20:01
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
الولايات المتحدة
أميركا
الإمارات
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