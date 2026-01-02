الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية
أبرز الأخبار
علوم الدار

شرطة دبي تضبط سائقاً وتحتجز مركبته لارتكابه سلوكيات مرورية مُخالفة

2 يناير 2026 13:42

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن فرق المرور تمكنت من ضبط مركبة بعد رصد مقطع فيديو متداول في أحد منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام سائقها بارتكاب مجموعة من المخالفات المرورية الخطرة في مواقع متفرقة من إمارة دبي، في سلوكيات تمثل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح أن المخالفات التي ارتكبها السائق شملت إصدار ألسنة لهب من عادم المركبة نتيجة تعديلات غير قانونية، والقيادة بسرعات عالية، إضافة إلى إحداث ضجيج وإزعاج لمستخدمي الطريق، وهي تصرفات خطرة قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية جسيمة، خاصة مع ما تسببه من تشتيت لانتباه السائقين الآخرين وفقدان السيطرة على المركبة.

وأشار إلى أن هذه السلوكيات تُعد من المخالفات الجسيمة التي تتعامل معها شرطة دبي بحزم، لما لها من آثار سلبية على السلامة المرورية والسكينة العامة، مؤكداً أن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو التجارب الخطرة، وأن أي استخدام خاطئ للطريق يُعرّض سائق المركبة للمساءلة القانونية الصارمة، بما في ذلك حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة.

وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الضبطية باشرت إجراءاتها فور رصد المقطع المتداول، حيث تم تحديد المركبة وضبط السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للتشريعات والأنظمة المرورية المعمول بها، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعتمد أحدث الوسائل التقنية والرقابية في متابعة وضبط المخالفات الخطرة، سواء عبر الرصد الميداني أو من خلال متابعة المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية.

وأكد أن شرطة دبي تواصل مراقبة ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، وتتفاعل مع بلاغات الجمهور، وتتعامل بجدية مع أي محتوى يُظهر سلوكيات مرورية خطرة، في إطار حرصها على تعزيز الأمن المروري وحماية الأرواح والممتلكات.
وجدد العميد جمعة بن سويدان دعوته إلى السائقين بضرورة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم إجراء أي تعديلات غير قانونية على المركبات تؤثر في سلامتها أو تتسبب في الإزعاج، مشدداً على أهمية التحلي بالمسؤولية والوعي المروري، واحترام حقوق الآخرين في استخدام الطريق بأمان.

وأكد على أن الحفاظ على الهدوء والانضباط المروري مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقوانين يعكس الوعي الحضاري لمجتمع إمارة دبي، ويسهم في ترسيخ بيئة مرورية آمنة ومستدامة للجميع.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة دبي
المرور
