مايكروسوفت تكشف عن ميزات جديدة لتحرير النصوص والصور

أعلنت مايكروسوفت عن إضافة ميزة التحرير الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق "المفكرة" الذي أطلق في عام 1983.











تفعيل ميزة إعادة الصياغة: خطوات بسيطة وسهلة





الميزة الجديدة، التي تُدعى "إعادة الصياغة" (Rewrite)، متاحة حالياً كمعاينة لأعضاء برنامج Windows Insiders، وتتيح للمستخدمين إعادة صياغة الجمل، وتعديل الأسلوب، وتحديد طول المحتوى.



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يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة من خلال تظليل النص المراد تغييره، ثم النقر بزر الفأرة الأيمن واختيار "إعادة الصياغة"، ليتم عرض ثلاث صيغ مقترحة يمكن استبدال النص بها.





ميزة إعادة الصياغة: خطوات بسيطة وسهلة



لاستخدام ميزة "إعادة الصياغة"، يجب تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت، حيث تعتمد الميزة على خدمة سحابية تتطلب التحقق من الهوية.







تجربة جديدة للمستخدمين في 6 دول



تتوفر هذه الميزة كتجربة على ويندوز 11 في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وإيطاليا وألمانيا. تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت أضافت في يوليو خاصيتي التدقيق الإملائي والتصحيح التلقائي إلى المفكرة.



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تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي



إضافة إلى ميزة "إعادة الصياغة" في المفكرة، تقدم مايكروسوفت خاصيات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في برنامج "الرسام".







التعبئة التوليدية: إعادة تشكيل الصور بكفاءة عالية



تتيح ميزة "التعبئة التوليدية" (Generative Fill) للمستخدمين إضافة عناصر إلى الصور بناءً على أوامر نصية، بينما يمكن لميزة "المسح التوليدي" (Generative Erase) إزالة أجزاء من الصور وتعبئة الفراغات بشكل متناسق.