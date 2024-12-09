منصة "إكس" تكشف عن مولد الصور بالذكاء الاصطناعي "أورورا"

أطلقت منصة "إكس" (المعروفة سابقًا باسم تويتر) مولّد صور جديدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، يحمل اسم "أورورا"، وفقًا لما ذكره موقع TechCrunch.



بدأ هذا المولّد بالتوفر للمستخدمين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وهو جزء من تبويب "Grok AI" الموجود أسفل تطبيق "إكس".

يتميز "أورورا" بقدرته على إنشاء صور واقعية باستخدام أوامر نصية مكتوبة.







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قدرة على تصوير الأشخاص الحقيقيين





واحدة من أكثر الميزات المثيرة للجدل في "أورورا" هي قدرته على إنتاج صور فوتوغرافية لأشخاص حقيقيين بدون قيود واضحة.







أصل "أورورا" غير واضح





في حين أن "Grok AI" كان يمتلك قدرات لإنشاء الصور سابقًا، يبدو أن "أورورا" يمثل محركًا جديدًا يختلف عن النسخة السابقة.



ومع ذلك، لا تزال التفاصيل حول مصدره، الجهة المطورة له، وما تم تدريبه عليه غير واضحة.

تجدر الإشارة إلى تقارير سابقة أفادت بأن روبوت الدردشة الخاص بـ "Grok AI" يعتمد في تدريبه على بيانات المستخدمين، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان "أورورا" يتبع النهج ذاته.



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توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي





يمثل إطلاق "أورورا" خطوة جديدة في استراتيجية منصة "إكس" لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي على منصتها، وسط اهتمام متزايد بهذا المجال في صناعة التكنولوجيا.





ومن المتوقع أن يثير هذا الابتكار مزيدًا من النقاش حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية وحقوق الملكية.