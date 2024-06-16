شيخة الجابري تكتب: من العايدين والغانمين

هوَ العيد إذن، كل عامٍ وأنتم بخير وفي صحة وأمان وعافية وسرور، العيد يعود والحجيج في أطهر بقاع الأرض يرفعون أكف الدعاء والضراعة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم مناسكهم وعودة مباركة كل منهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بالقبول بإذن الله تعالى، هو «العيد واللبس اليديد» كما كانوا يقولون، رغم أن العيد ليس ملبساً فقط لكنه حالة اجتماعية خاصة بكل شعب يعيشها وفق طقوسه وعاداته وتقاليده.

هو العيد يطل على وطننا الحبيب أرض التسامح والمحبة والسلام، أسأل الله تعالى أن تعود الأعياد وبلادنا وفي ظل قيادتنا الغالية وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، تنعم بالخير والاستقرار والأمن والأمان، ومزيد من التطور والحضور الإقليمي والدولي المهيب.

يأتي العيد بطقوسه الخاصة وعاداته وتقاليده التي، ولله الحمد، لا زالت حاضرة عند غالبية الأسر التي تحرص على أن يكون عيداً مختلفاً في طريقة استقباله والاحتفال به، فهو عيد «الضّحية» كما قال شاعرنا ووالدنا الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، (أنتظر شوفك كما عيد الضحيّه)، وهو العيد العود، وعيد الشوي، كثيرة هي النعوت والأوصاف التي يُنعت بها عيد الأضحى الذي يتميز بذبح الأضاحي، وقد قال الأولون «ضحاياكم مطاياكم» كناية عن أهمية الضحية والعيد الذي جاءت معه.

العيد هو الاحتفال، وهو الفرصة السانحة للتواصل والوصال، ونبذ الخلافات والاختلافات، في العيد تتآلف القلوب، وتتيسر الدروب، وتصفو القلوب، هكذا هو العيد وهذه هي أهميته الإنسانية والقيمية، فإن لم يستثمر الإنسان هذه المناسبة العظيمة لطي صفحات في حياته مملوءة بالشحناء والبغضاء والقطيعة، فإن العيد عنده يأتي ناقصاً بلا رائحة ولا قيمة، العيد هو المحبة، وهو التعاضد والتآخي، وهذا ما يمثله منظر الحجيج على عرفات الله، يقفون وقد تركوا الدنيا خلفهم بكل مشكلاتها وخصوماتها ومتاعبها، ينفضون عنهم كل ذلك ليعودوا مواليد جدد يتنفسون الحياة البهيّة، ويقتربون من أسرهم وأحبائهم، ومن هنا تأتي أهمية التأسي بهم من أجل عيد سعيد.

كل الأمنيات لكم بعيد مبارك وأيام تملؤها السعادة، حفظكم الله تعالى، والرحمة والغفران للأحبة الذين غادرونا إلى دار الحق، عيدهم بإذن الله تعالى في جنّات النعيم.