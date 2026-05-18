لو كان مكيافيلي خليجياً!

يُعد نيكولو مكيافيلي من أبرز المفكرين السياسيين في التاريخ، وقد ارتبط اسمه بالواقعية السياسية وفهم طبيعة القوة والصراع بين الدول. ورغم أن مكيافيلي عاش في القرن السادس عشر، فإن أفكاره مازالت تؤثّر بشكل واضح في العلاقات الدولية الحديثة، خاصة في تفسير سلوك الدول وسعيها المستمر إلى تحقيق المصالح الوطنية والحفاظ على القوة والأمن.تركّز أفكار مكيافيلي على أن السياسة تقوم أساساً على المصلحة لا على الأخلاق أو المبادئ المثالية، فالدول الناجحة يجب أن تكون قادرة على استخدام القوة والدهاء والخداع في آنٍ واحد، والرد على من يستهدفها بطريقة أو بأخرى. ومن هنا ظهرت الفكرة الشهيرة المنسوبة إليه: «الغاية تبرر الوسيلة»، والتي ترى أن الدول تتحرك وفق مصالحها القومية قبل أي اعتبار آخر. في الفكر المكيافيلي لا تعتمد الأمم على الأخلاق في اتخاذ قراراتها، بل توازن بين المبادئ والمصالح. فعلى سبيل المثال، قد تعقد دولة تحالفاً مع دولة أخرى رغم وجود خلافات فكرية أو سياسية بينهما، وذلك لتحقيق مصالح استراتيجية مشتركة مثل الأمن أو التجارة أو مواجهة عدو مشترك. وهذا يتوافق مع رؤية مكيافيلي بأن الحفاظ على قوة الدولة واستقرارها يُعد الهدف الأسمى. كما يظهر تأثير مكيافيلي في مفهوم توازن القوى، فالدول تحاول منع أي دولة أخرى من السيطرة على محيطها الجغرافي المباشر، أو غير المباشر، أو الإقليم، أو النظام الدولي، ولذلك تقوم بتكوين التحالفات أو زيادة قدراتها العسكرية للحفاظ على التوازن. إضافة إلى ذلك، يرى مكيافيلي أن الخوف أكثر فاعلية من المحبة في السياسة. وفي العلاقات الدولية، تعتمد بعض الدول على القوة العسكرية، أو الاستخباراتية، أو الاقتصادية، أو المالية، أو الدبلوماسية، أو المعلوماتية، أو التكنولوجية، أو الثقافية، أو جميعها معاً، والردع لإجبار الدول الأخرى على احترامها أو تجنب مهاجمتها. فامتلاك الأسلحة القوية والتحالفات العسكرية يُعد وسيلة لضمان الأمن الوطني، حتى وإن أدى ذلك إلى زيادة التوترات الدولية. ولذلك لا بد من ضرب الدول المعتدية عليك في مقتل، وإضعافها من الداخل، وجعل استقرارها أو نموها حلماً بعيد المنال. ففي ظلّ التوتر المستمر في المنطقة، تجد دول الخليج العربي نفسها في موقع جغرافي وسياسي شديد الحساسية، يجعلها عرضة للتأثر المباشر بأي تصعيد عسكري أو اقتصادي أو أمني. وإذا حاولنا تحليل هذا الوضع من منظور مكيافيلي، فإننا سنجد أن أفكاره الواقعية تقدم تصوراً واضحاً لما يجب على دول الخليج فعله من أجل حماية بقائها واستقرارها ومصالحها الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق، فإنّ أول ما يجب على دول الخليج فعله هو عدم الانحياز المطلق لأي طرف بشكل يجعلها أداة في الصراع. فالدولة الذكية، وفق الفكر المكيافيلي، تحافظ على توازن دقيق بين القوى الكبرى، بحيث تستفيد من علاقاتها مع الجميع دون أن تصبح تابعة بالكامل لأحد. كما يؤكد مكيافيلي أن القوة هي أساس احترام الدول وهيبتها. لذلك، لا يكفي الاعتماد على الحماية الأجنبية فقط، بل يجب على دول الخليج تعزيز قوتها الذاتية عسكرياً وتقنياً واقتصادياً. فالدولة التي تعتمد كلياً على قوة خارجية تصبح ضعيفة وقابلة للابتزاز السياسي. ومن هنا، يجب الاستثمار بشكل أكبر في الصناعات العسكرية المحلية، وأنظمة الدفاع الجوي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحديثة، حتى تمتلك دول الخليج قدرة مستقلة على الردع والدفاع. ومن أهم أفكار مكيافيلي توقّع الخطر قبل وقوعه، لا بعد حدوثه. لذلك، ينبغي على دول الخليج العمل على بناء استراتيجيات طويلة المدى لمواجهة أي تصعيد محتمل في المنطقة، مثل اضطراب الملاحة أو استهداف المنشآت النفطية أو الهجمات الإلكترونية. ويتطلب ذلك تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، لأن أي حرب طويلة قد تؤثر بشكل مباشر على صادرات الطاقة وأسعار الأسواق العالمية. كذلك، كان مكيافيلي يرى أن التحالفات ضرورية. ومن هذا المنطلق، يجب على دول الخليج تعزيز وحدتها الداخلية وتعاونها الإقليمي بدل الاعتماد الكامل على القوى الخارجية، فكلما زادت قوة التعاون الخليجي في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، أصبحت المنطقة أقل عرضة للضغوط الخارجية وأكثر قدرة على حماية مصالحها. ومن ناحية أخرى، كان مكيافيلي يؤمن بأهمية الصورة السياسية والذكاء الدبلوماسي، لذلك، ينبغي على دول الخليج أن تظهر أمام العالم كقوة تسعى للاستقرار والسلام والتنمية، لا كطرف يؤجج الصراعات. فالقوة الناعمة، مثل الاقتصاد والاستثمار والدبلوماسية والتكنولوجيا، أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من النفوذ الدولي، وربما أكثر تأثيراً أحياناً من القوة العسكرية نفسها. *كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.

